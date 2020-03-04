Москва, , 22:11 — REGNUM 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» команды «Спартак» и ЦСКА встретились в рамках ¼ финала Кубка России сезона 2019/20.

«Спартак»: Александр Максименко, Айртон Дантас (Лоренцо Мельгарехо ↑ 120), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Николай Рассказов (Андрей Ещенко ↑ 90), Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (Гус Тил ↑ 46), Эсекьель Понсе, Александр Соболев (Йордан Ларссон ↑ 74).

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Виктор Васин, Вадим Карпов (Яка Бийол ↑ 108), Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Константине Кучаев (Алан Дзагоев ↑ 82), Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов (Иван Обляков ↑ 78), Федор Чалов (Илья Шкурин ↑ 94), Никола Влашич.

Предупреждения: Кутепов — 34, Фернандес — 45, Понсе — 70, Обляков — 81, Карпов — 97, Зобнин — 109, Набабкин — 115.

Удаления: Понсе — 104.

Статистика матча («Спартак"/ЦСКА)

Удары 14/15

Удары в створ ворот 10/7

Владение 58%/42%

Нарушения 19/20

Угловые 6/4

Забитые мячи: Зелимхан Бакаев 4 — 1:0, Эсекьель Понсе (Александр Соболев) 14 — 2:0, Игорь Дивеев (Константин Кучаев) 17 — 2:1, Ильзат Ахметов 45 — 2:2, Йордан Ларссон — 107.

Гол 22-летнего центрального полузащитника сборной России Ильзата Ахметова под занавес первой половины стал для футболиста третьим в сезоне во всех турнирах на клубном уровне.