Харьков, Украина, , 21:52 — REGNUM 4 марта в Харькове на стадионе «Металлист» команды «Шахтер» и «Днепр-1» встретились в рамках 21 тура Украинской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой хозяев.

Гол 30-летнего вингера сборной Украины Евгения Коноплянки на 23 минуте матча стал для полузащитника 3 в сезоне во всех турнирах (2 — УПЛ, 1 — Лига Чемпионов).

Набрав 56 очков, «горняки» укрепились на первом месте и увеличили отрыв от преследователей на 13 очков. «Днепр-1» с 22 баллами расположился на 8 позиции.

Статистика матча («Шахтер"/"Днепр-1»)

Удары 15/1

Удары в створ 10/1

Владение 69%/31%

Угловые ¼

Забитые мячи: Сергей Кривцов (Тете) 4 — 1:0, Владимир Адамюк (автогол) 9 — 2:0, Тайсон (Жуниор Мораеш) 19 — 3:0, Евгений Коноплянка 23 — 4:0, Владислав Супряга (пенальти) 82 — 4:1.