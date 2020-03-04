Драммен, , 19:28 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.

Второе место на пьедестале занял соотечественник победителя Ховард Солос Тёугбёль. Бронзу взял еще один норвежец Эйрик Брандсдаль. Пятым финишировал россиянин Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап. Мужчины, спринт, свободный стиль.1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.57,652. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +0,653. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +0,694. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +0,945. Александр Большунов (Россия) — +1,926. Эрик Вальнес (Норвегия) — +12,79.