Нью-Йорк, США, , 19:09 — REGNUM Заместитель комиссара НХЛ Билл Делай утвердил, что новый потолок зарплатной ведомости клубов лиги составит от 84 до 88 миллионов долларов, сообщает «Чемпионат». Текущий составляет 81,5 миллиона долларов.

Отметим, что в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги потолок вырос на незначительную, по сравнению с предыдущими годами, сумму — всего два миллиона долларов. Руководство лиги практически каждый сезон серьезно увеличивает потолок зарплат.

Напомним, что со следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге также будет присутствовать как пол, так и потолок зарплат. Потолок зарплат составит 900 миллионов рублей. Клуб должен потратить не менее 270 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов, чтобы соответствовать «полу» зарплат лиги. Будут введены строгие меры контроля и санкции в случае, если команда превысит потолок.