Рим, , 18:57 — REGNUM Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что матчи чемпионата страны в оставшиеся туры могут пройти без зрителей из-за распространения коронавируса, сообщает «Football Italia».

«Чемпионат продолжается, но мы движемся к тому, чтобы проводить все матчи без зрителей. Мы постараемся не прерывать спортивные мероприятия, при этом защищая здоровье населения», — цитирует Спадафору «Football Italia».

Отметим, что некоторые матчи прошедшего 26-го тура Серии А было решено провести без зрителей на трибунах, а позже их перенесли на 13 мая.

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