Токио, , 13:27 — REGNUM Участникам эстафеты олимпийского огня будут постоянно измерять температуру. Об этом 4 марта сообщает Kyodo.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса организаторы Олимпиады-2020 в Токио разработали ряд мер, которые будут приняться при проведении эстафеты олимпийского огня.

Измерение температуры участникам и организаторам на местах является одной из таких мер. Кроме того, речь идёт о сокращении масштабов мероприятий, а также ограничении доступа к ним широкой публики.

Старт эстафеты олимпийского огня намечен в Японии на 26 марта 2020 года. Завершение эстафеты планируется в Токио 24 июля, в день открытия Олимпиады.

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