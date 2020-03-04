Оклахома-сити, США, , 12:35 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 25 очков.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Деннис Шрёдер, на счету которого 24 очка.

Таким образом, «Клипперс» одержали пятую победу подряд. «Оклахома» потерпела второе поражение кряду.

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