Лос-Анджелес, США, , 12:29 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:107.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. Кроме того, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 результативных передач.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал защитник Гленн Робинсон, на счету которого 25 очков.

Таким образом, «Лейкерс» одержали вторую победу подряд. «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду.

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