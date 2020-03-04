Лос-Анджелес, США, 4 марта 2020, 12:29 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:107.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов. Кроме того, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 результативных передач.
В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал защитник Гленн Робинсон, на счету которого 25 очков.
Таким образом, «Лейкерс» одержали вторую победу подряд. «Филадельфия» потерпела второе поражение кряду.
Читайте также: «Юта» одержала победу над «Кливлендом» в матче НБА