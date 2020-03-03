Берлин, , 23:22 — REGNUM В основное время на единственный мяч 30-летнего немецкого вингера Тобиаса Янике гости из Дюссельдорфа ответили голом за авторством арендованного из «Фенербахче» Матиаса Йоргенсена. Для датчанина этот мяч стал 1-м в сезоне за «Фортуну».

Командам не хватило 120 минут, чтобы выявить сильнейшего. В серии пенальти удачливее оказался «Саарбрюккен», реализовавший 7 ударов с одиннадцатиметровой отметки из 10.

Серия пенальти: Зеллнер — 0:0, Айхан — 0:1, Якоб — 1:1, Хеннингс — 1:2, Зайц — 2:2, Караман — 2:2, Голли — 2:2, Скрцибски — 2:3, Шорх — 3:3, Штогер — 3:3, Андрист — 3:3, Циммерманн — 3:3, Гонсалес-Фрезе — 4:3, Зуттнер — 4:4, Барилла — 5:4, Ампома — 5:5, Янике — 6:5, Моралес — 6:6, Мюллер — 7:6, Йоргенсен — 7:6.

Статистика матча («Саарбрюккен"/"Фортуна»)

Удары 11/36

Удары в створ 7/16

Владение 35%/65%

Фолы 13/16

Угловые 6/16

«Саарбрюккен» стал первой командой, вышедшей в полуфинал Кубка Германии. Также за трофей борются «Бавария», «Шальке», «Байер-04», «Унион», «Айнтрахт» и «Вердер».