Киев, , 22:25 — REGNUM 3 марта на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и «Колос» (Ковалевка). Игра завершилась уверенной победой команды Алексей Михайличенко со счетом 2:0.

В составе хозяев забитыми голами отличились Фран Сол и 22-летний атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков. Голевую передачу на свой счет записал Томаш Кендзера.

«Динамо» временно вернулось на второе место, набрав 42 очка и обойдя луганскую «Зарю». «Колос» с 26-ю баллами до конца тура остался на 6-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Бойко, Попов, Караваев, Шабанов, Кендзера, Мохаммед, Шапаренко (Шепелев ↑ 31), Де Пена (Вербич ↑ 52), Цыганков, Дуэлунд (Цитаишвили ↑ 86), Сол.

«Колос»: Волынец, Петров, Гавриш, Ефремов, Ориховский (Милько ↑ 81), Емец, Ильин (Морозко ↑ 64), Богданов, Задоя, Вильхьяульмссон, Лысенко (Кожушко ↑ 46).

Желтые карточки: Шапаренко — 11, Петров — 22, Шабанов — 28, Емец — 32, Сол — 43, Ефремов — 63.

Красные карточки: Евген Задоя — 45.