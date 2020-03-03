Лондон, , 21:59 — REGNUM Френк Лемпард и Юрген Клопп выставили составы на матч 1/8 финала Кубка Англии, который пройдет на «Стэмфорд Бридж», Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе «пенсионеров» впервые с матча 24 тура с «Арсеналом», который был сыгран 21 января этого года.

Составы:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Билли Гилмор, Росс Баркли, Матео Ковачич, Педро, Виллиан, Оливье Жиру.

Запас: Фаутино Анджорин, Жоржиньо, Вильфредо Кабальеро, Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Фикайо Томори, Миши Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Куртис Джонс, Неко Уильямс, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Адам Лаллана, Такуми Минамино, Дивок Ориги, Садио Мане.

Запас: Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Энди Лонерган, Жоэль Матип, Лиам Миллер, Мохаммед Салах, Педро Чиривелья.