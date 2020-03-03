Гельзенкирхен, Германия, , 21:45 — REGNUM Несмотря на двухдневный отдых после матча с «Хоффенхаймом», Ханс-Дитер Флик выставил на матч Кубка Германии основной состав. Дэвиду Вагнеру же пришлось ротировать состав. На скамье запасных «горняков» остались Амин Арит, Бенито Раман и Майкл Грегоритш.

«Шальке»: Маркус Шуберт, Тимо Беккер, Бастиан Очипка, Жан-Клер Тодибо, Матия Настасич, Джонджо Кенни, Уэстон Мак-Кенни, Алессандро Шопф, Нассим Бужеллаб, Рабби Матондо, Гвидо Бургшталлер.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Давид Алаба, Альфонсо Дэйвис, Джошуа Киммих, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, Корентен Толиссо, Леон Горецка, Филиппе Коутиньо, Серж Гнабри.