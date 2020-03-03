Амстердам, , 21:37 — REGNUM Лига А:

В первой группе встретят сборные Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Италии и Польши, во второй — команды Дании, Бельгии, Англии и Исландии, в третьей — сборные Франции, Хорватии, Португалии и Швеции. Германия, Украина, Швейцария и Испания входят в четвертую группу.

Лига B:

Сборной России по итогам жеребьевки в Амстердаме достались Венгрия, Турция и Сербия. С последней команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч 6 июня перед Чемпионатом Европы 2020. Состав остальных групп: Северная Ирландия, Норвегия, Румыния, Австрия; Шотландия, Израиль, Словакия, Чехия; Финляндия, Ирландия, Болгария, Уэльс.

Лига C:

В группе 1 встретятся сборные Люксембурга, Азербайджана, Кипра и Черногории, в группе 2 — команды Армении, Македонии, Грузии и Эстонии, в третьей группе — сборные Молдавии, Словении, Косово и Греции. В четвертую группу вошли Казахстан, Белоруссия, Литва и Албания.

Лига D:

Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.

Матчи Лиги Наций пройдут после Чемпионата Европы с сентября по ноябрь этого года.