Милан, Италия, , 20:51 — REGNUM Французский коллектив видит в 21-летнем голкипере сборной Италии долгосрочную замену Кейлору Навасу, которому недавно исполнилось 33 года. «Челси» же испытывают в этом сезоне острую проблему с вратарской позицией, так как и Кепа Аррисабалага, Вильфредо Кабальеро проводят ужасный сезон, пропустив на двоих 39 голов в 28 играх Английской Премьер-лиги.

Клубам придется заплатить за Доннарумму минимум 55 миллионов евро. Именно такой ценник портал transfermarkt повесил на молодого вратаря.

В текущем сезоне Джиджи отыграл 26 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 33 мяча. «Милан» после 25 матчей идет на 7-й позиции в турнирной таблице Серии А.