Катовице, Польша, 1 марта 2020, 22:28 — REGNUM 22-летний Александр «s1mple» Костылев, команда которого одержала победу, был признан самым ценным игроком турнира IEM Katowice 2020. Эта награда стала вторым личным достижением Костылева в новом году. Ранее Александр был удостоен звания топ-2 игрока мира 2019-го года.
Статистика игрока:
Среднее количество убийств за раунд: 0,83.
Среднее количество смертей за раунд: 0,56.
Процент раундов с результативным действием: 76%.
Средний урон за раунд: 87,6.
Рейтинг HLTV: 1,33.