Лион, Франция, , 22:21 — REGNUM В стартовом составе хозяев выйдет 22-летний бразильский новичок Бруно Гимарайнс, перешедший в зимнее трансферное окно из «Атлетико Паранаэнсе» за 21,4 миллион евро. В составе гостей неожиданных изменений не наблюдается.

«Лион»: Антони Лопес, Жезон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа, Фернандо Маршал, Уссем Ауар, Бруно Гимарайнс, Лука Тузар, Мартен Терье, Мусса Дембеле, Бертран Траоре.

Запасные: Йоаким Андерсен, Рафаэл, Райан Шерки, Карл Токо-Экамби, Жеан Лукас, Максенс Какере, Чиприан Тэтэрушану.

«Сент-Этьен»: Джесси Мулен, Вильям Салиба, Тимоте Колоджейчак, Уэсли Фофана, Янн М’Вилла, Мигель Трауко, Матье Дебюши, Йоан Кабай, Луи Диони, Франк Онора, Буанга Денис.

Запасные: Риад Будебуз, Габриэль Сильва, Ассан Эль Хаджи, Иванн Макон, Шарль Аби, Лукас Гурна-Дуа, Стефан Баич.