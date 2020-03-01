Катовице, Польша, , 22:14 — REGNUM В финале самого престижного турнира первой части сезона, в котором участвовали самые сильные команды мира, «рожденные побеждать» одержали разгромную победу над французским коллективом G2 со счетом 3:0.

По итогам трех карт Кирилл «Boombl4» Михайлов настрелял наибольшее количество фрагов — 65 (это чуть больше, чем 0,97 фрага за раунд). Наибольший коэффициент k/d заработал Александр «s1mple» Костылев — 2,03.

Ни один игрок G2 не смог выйти в положительную для себя статистику (hunter — — 42/52, AmaNEk — 38/50, nexa — 35/53, JaCkZ — 28/55, kennyS — 26/54).