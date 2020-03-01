Мадрид, , 22:02 — REGNUM Зинедин Зидан и Кике Сетьен столкнулись с проблемами в выборе состава на Эль-Классико. «Сливочным» придется обойтись без услуг Эдена Азара и Марко Асенсио. «Сине-гранатовые» же не смогут рассчитывать на Серхи Роберто, Луиса Суарес и Усмана Дембеле.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Каземиро, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Иско, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

Запасные: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Гарет Бейл, Лука Модрич, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Мариано Диас.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Самуэль Умтити, Хорди Альба, Артур, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси.

Запасные: Иван Ракитич, Нето, Клеман Лангле, Мартин Брэйтуэйт, Жуниор Фирпо, Алекс Кольядо, Ансумане Фати.