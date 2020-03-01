Рим, , 21:55 — REGNUM 1 марта на стадионе «Сарденья Арена» в рамках 26-го тура итальянской Серии А был разыгран матч между командами «Кальяри» и «Рома». Противостояние завершилось со счетом 3:4 в пользу «волков».

На три гола «Кальяри» за авторством Жоау Педро и Гастона Перейро «Рома» ответила дублем Николы Калинича и голами молодого вингера сборной Нидерландов Джастина Клюйверта и Александра Коларова на 64-й и 81-й минутах соответственно.

Лучшим игроком противостояния по версии WhoScored с оценкой 9.55 был признан 32-й летний арендованный из мадридского «Атлетико» Никола Калинич, забивший два гола, отдавший голевую передачу и выигравший 4 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 72%.

Желтые карточки: Ундер — 34, Педро — 35, Вильяр — 55, Симеоне — 70, Клюйверт — 78, Пеллегрини — 80, Лопес — 90, Сантон — 90, Рагатзу — 90.

«Рома», набрав 45 очков, укрепилась на 5-й позиции в таблице лиги. «Кальяри» с 32-мя баллами расположился на 11-м месте.