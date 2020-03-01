Ижевск, , 21:40 — REGNUM Звёзды российского биатлона Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко приняли участие в третьем по счёту «Калашников биатлон фесте» в зимнем формате, пробежав гонку вне общего зачёта. После соревнований спортсмены раздали автографы и сфотографировались с поклонниками.

«Золотая четвёрка российского биатлона» Инстаграм Николая Круглова

В этом году в гонке принимали участие рекордное число спорстменов-любителей, на старт вышли более 350 человек из многих городов России. Удмуртию представляли спортсмены 16 муниципальных образований республики.

«Калашников биатлон фест» этого года является финалом Первых Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей по биатлону. Финал перенесли из Москвы в Ижевск из-за отсутствия снега, а также опираясь на положительный опыт проведения «Ижевской винтовки».

После соревнований начались масленичные гуляния — гости праздника стали свидетелями сжигания чучела, а также поучаствовали в конкурсах и хороводах, смогли попробовать блины.

Накануне участники легендарной «Золотой четвёрки российского биатлона» — Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Иван Черезов — встретились с воспитанниками Школы биатлона и Юнармейцами Концерна «Калашников». Именитые спортсмены ответили на вопросы юных биатлонистов, провели мастер-класс, показав приёмы работы с винтовкой.

ИА REGNUM напоминает, 21 марта в Удмуртии состоится III Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой, который в 2020 году станет одним из этапов Суперкубка Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet и финальным этапом Кубка по лыжным гонкам им. Г.А. Кулаковой. Мероприятие, как и «Калашников биатлон фест», организует группа компаний «Калашников» совместно с правительством Удмуртии.

Участники смогут выступить в гонках на дистанциях 50 км для мужчин, 30 км для мужчин и женщин, 10 км для мужчин, женщин и корпоративных команд, а также в 500-метровой гонке для детей. Победители гонок на 50 км среди мужчин и на 30 км среди женщин получат поездку на марафон в Марчалонгу (Италия). Остальных ждут памятные призы и подарки от спонсоров и партнёров состязаний.