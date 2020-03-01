Лондон, , 21:22 — REGNUM 1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020. Игра завершилась минимальной победой «горожан».

Голевая передача молодого плеймейкера Фила Фодена стала для футболиста 9-м результативным действием в сезоне во всех турнирах (0+1 в АПЛ, 1+2 в Кубке Англии, 0+1 в Кубке Лиги и 2+2 в Лиге Чемпионов).

Этот трофей стал для «Манчестер Сити» вторым в сезоне. Первый кубок подопечные Хосепа Гвардиолы подняли 4-го августа прошлого года, когда в Суперкубке Англии был обыгран «Ливерпуль» в серии пенальти.

«Астон Вилла»: Нюланд, Таргетт, Энгельс, Гильбер, аль-Мухаммади, Мингс, Луис, Грилиш, Накамба, Эль-Гази, Саматта.

Главный менеджер: Дин Смит.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Зинченко, Гюндоган, Родри, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Фоден, Агуэро.

Главный менеджер: Хосеп Гвардиола.

Бригада арбитров: Ли Мейсон | Йан Хассин | Гарри Леннард | Давид Кут.

Предупреждения: Стерлинг — 57, Родри — 60, аль-Мухаммади — 68, Накамба — 72, Мингс — 90+3.

Забитые мячи: Серхио Агуэро (Фил Фоден) 20 — 0:1, Родриго Эрнандес (Илкай Гюндоган) 30 — 0:2, Мбвана Саматта (Анвар Эль-Гази) 41 — 1:2.