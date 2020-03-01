Катовице, Польша, , 21:14 — REGNUM После крупной победы (16:4) на первой карте Nuke гранд-финала IEM Katowice «рожденные побеждать» неуверенно начали Dust2, упустив французов на счет 2:7. Однако благодаря усилиям Александра «s1mple» Костылева и Кирилла «Boombl4» Михайлова «Na'Vi» сумели перевернуть ход встречи и выиграть первую половину. После смены сторон игрокам G2 удалось несколько раз огрызнуться, но все же победу вырвал коллектив Андрея Городенского. Итоговый счет — 16:13.

Лучшим бомбардиром карты стал s1mple, k/d которого по итогам 29-ти раундов составил 1,37. Средний урон за раунд — 88,4.