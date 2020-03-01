Бордо, Франция, , 20:59 — REGNUM «Бордо» и «Ницца» встретились на стадионе «Матмут-Атлантик» в рамках 27-го тура французской Лиги 1 сезона 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей.

По версии WhoScored лучшим игроком матча с оценкой 8.36 стал 23-летний Адам Уна, забивший единственный мяч гостей и совершивший 2 успешные обводки и 2 отбора. Точность передач футболиста составила 85%.

«Ницца» набрала 38 очков и временно поднялась на 8-е место. «Бордо» с 9-ю победами и 9-ю ничьими расположился на 12-й позиции.

Статистика матча («Ницца"/"Бордо»)

Удары 9/8

Удары в створ 4/5

Владение 39%/61%

Нарушения 19/12

Угловые 9/3

Составы:

«Бордо»: Костиль, Кватенг, Косельни, Насименто (Йованович ↑ 28), Сабали, Отавио, Башич, Пардо (Уден ↑ 65), Калу Оджим (Маджа ↑ 73), Ыйджо, де Превилль.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Барбоза, Сарр, Дурмиши (Нсоки ↑ 87), Ваг, Лис-Мелу, Тюрам-Улье (Лусамба ↑ 70), Дольберг (Ганаго ↑ 83), Уна, Морис.

Предупреждения: Калу Оджим — 16, Тюрам-Улье — 32, Данте — 39, Кватенг — 59, Башич — 86, Сарр — 90.

Забитые мячи: Николас де Превилль (Тома Башич) 21 — 1:0, Адам Уна (Мусса Ваг) 57 — 1:1.