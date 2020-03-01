Краснодар, , 20:59 — REGNUM Первый мяч на 5-й минуте матча забил опытный таранный форвард «пушкарей» Евгений Луценко после передачи Сергея Ткачева. На экваторе второй половины голом отметился Александр Кокорин, восстановив равновесие в счете. В компенсированное время матча Луценко, оформив дубль, принес гостям победу.

MVP противостояния по версии WhoScored был признан 33-летний форвард Евгений Луценко, оформивший дубль, выигравший 5 воздушных дуэлей и совершивший 1 успешную обводку. Оценка футболиста составила 8.14 балла. Точность передач игрока — 71%.

Набрав 28 очков, «Арсенал» Игоря Черевченко укрепился в топ-6 команд лиги по итогам 20-ти туров. «Сочи» с 15-ю баллами остался на последнем месте.

Предупреждения: Бурмистров — 28, Заика — 51, Костадинов — 74, Левашов — 90.