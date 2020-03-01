Барселона, Испания, , 19:53 — REGNUM 1 марта коллективы «Эспаньол» и «Атлетико» (Мадрид) встретились в рамках 26-го тура испанской Примеры 2019/20 на стадионе «RCD Эспаньол». Противостояние завершилось боевой ничьей.

Самым ценным игроком противостояния был признан звездный хавбэк сборной Испании Сауль Ньигес, забивший единственный мяч «матрасников», выигравший 4 воздушные дуэли и совершивший 5 отборов и 2 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 79%.

«Эспаньол» с 20-ю баллами по итогам тура занял последнюю строчку в турнирной таблице. «Атлетико», набрав 44 очка, временно расположился на 4-м месте.

Статистика матча («Эспаньол"/"Атлетико»)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 4/3

Соотношение владения 37%/63%

Фолы 18/17

Корнеры 3/3

«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Вила, Кабрера, Эспиноса, Санчес, У Лэй (Кальери ↑ 71), Итурраспе (Мелендо ↑ 71), Дардер, Эмбарба (Педроса ↑ 81), Де Томас.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Монтейро, Триппьер, Партей, Коке, Сауль, Корреа (Витоло↑ 69), Мората (Коста↑ 63), Карраско (Феликс ↑ 56).

Бригада арбитров: Хавьер Альберола Рохас | Иван Эрнандес Рамос | Маркос Сердан.

Предупреждения: Монтейро — 6, Эмбарба — 38, Партей — 42, Коке — 86, Лоди — 89, Санчес — 90, Лопес — 90.

Голы: Стефан Савич (автогол) 24 — 1:0, Сауль Ньигес 47 — 1:1.