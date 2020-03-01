Катовице, Польша, 1 марта 2020, 19:50 — REGNUM Первую половину за защиту «рожденные побеждать» завершили со счетом 14:1. Выиграв пистолетный раунд после смены сторон, команда Na’Vi обеспечила себе длинную серию матчпоинтов, которой с избытком хватило для разгромной победы — 16:4. Такого поражения французы не терпели ни разу на этом турнире.
Лучшим бомбардиром карты стал капитан команды Natus Vincere Кирилл «Boombl4» Михайлов, настрелявший невероятную статистику 32−4-11. Средний урон игрока за раунд составил 162.