Лондон, , 19:00 — REGNUM 1 марта на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Великобритания) команды «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» встретились в рамках 28-тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой «волков».

MVP противостояния с оценкой 8.62 был признан португальский атакующий полузащитник Диогу Жота, забивший гол, отдавший голевую передачу и совершивший 4 успешные обводки и 4 отбора. Точность передач футболиста составила 96%.

«Вулверхэмптон», набрав 42 очка, поднялся на 6-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Тоттенхэм» идет строчкой ниже, имея в своем активе 40 очков.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Вулверхэмптон»)

Удары 15/12

Удары в створ 5/3

Владение мячом 65%/35%

Фолы 12/14

Угловые 4/5

WhoScored 6.52/7.05

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Санчес, Дайер, Танганга, Винкс, Ло Чельсо, Орье, Дэвис, Алли, Бергвейн, Моура.

Запас: Алдервейрелд, Вертонген, Ворм, Ндомбеле (↑ 76), Скипп, Фернандеш (↑ 82), Пэрротт (↑ 90).

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре, Хименес, Траоре, Жота.

Запас: Нету (↑ 75), Каштелу (↑ 90), Гиббс-Уайт, Радди, Дендонкер (↑ 79), Килман, Буур.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Марк Перри | Саймон Лонг | Кевин Френд.

Желтые карточки: Ло Чельсо — 59, Боли — 71, Дэвис — 84, Винкс — 84, Дендонкер — 90.

Забитые мячи: Стевен Бергвейн 13 — 1:0, Мэтт Доэрти 27 — 1:1, Серж Орье (Деле Алли) 45 — 2:1, Диогу Жота (Мэтт Доэрти) 57 — 2:2, Рауль Хименес (Диогу Жота) 73 — 2:3.