Мадрид, , 17:55 — REGNUM Матч 26-го тура испанской Примеры, разыгранный на стадионе «Сан-Мамес» между «Атлетиком» из Бильбао и «Вильярреалом», завершился минимальной победой хозяев благодаря голу Рауля Гарсии на 56-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки.

На 66-й минуте Иньяки Уильямс не сумел удвоить преимущество своей команды, не реализовав пенальти.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.18 был признан 30-летний вратарь «желтой субмарины» Серхио Асенхо, совершивший 5 успешных спасений. Точность передач футболиста составила 67%.

«Баски», одержав 8-ю победу в сезоне и набрав 34 очка, поднялись на 10-ю позицию. «Вильярреал» с 28-ю баллами расположился двумя строчками выше.