Лейпциг, Германия, , 17:07 — REGNUM Юлиан Нагельсман и Петер Бош выставили составы на игру 24-го тура Бундеслиги. В стартовом составе «Байера» выйдет 21-летний центральный защитник сборной Буркина-Фасо Эдмонд Тапсоба, перешедший в команду в зимнее трансферное окно из «Виктории Гимарайнш» за 18 миллионов евро. Также в матче сыграет новичок «фармацевтов» Эзекьель Паласиос.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Дайо Упамекано — Лукас Клостерманн — Марсел Халштенберг — Анхелиньо — Норди Мукиэле, Эмиль Форсберг — Марсель Забитцер — Кристофер Нкунку, Патрик Шик — Тимо Вернер.

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Джонатан Та — Свен Бендер — Эдмонд Тапсоба — Венделл — Надим Амири, Керем Демирбай — Эзекьель Паласиос — Кай Хавец, Леон Бэйли — Лукас Аларио.