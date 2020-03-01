Ливерпуль, Великобритания, , 16:14 — REGNUM Стали известны составы на матч 28-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», старт которого запланирован на 17:00 по московскому времени. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

25-летний Бруну Фернандеш, признанный лучшим игроком в составе «манкунианцев» в феврале и получивший звание MVP в пяти дебютных матчах, выйдет в основе. Из всех ключевых игроков «МЮ», в матче не сыграют только Поль Погба и Маркус Рашфорд, получившие травмы в конце прошлого и начале этого года соответственно.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Шеймус Коулман, Мэйсон Холгейт, Андре Гомес, Том Дэвис, Гильфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Фабиан Делф, Йерри Мина, Джибриль Сидибе, Алекс Ивоби, Мойзе Кин, Бернард, Жоао Вирджиниа.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Люк Шоу, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака, Фред, Неманья Матич, Скотт МакТоминей, Бруну Фернандеш, Мейсон Гринвуд, Антони Марсьяль.

Запасные: Эрик Байли, Андреас Перейра, Серхио Ромеро, Одион Игало, Брандон Уильямс, Джесси Лингард, Хуан Мата.