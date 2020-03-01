Краснодар, , 16:05 — REGNUM Стали известны составы на матч 20-го тура РПЛ «Краснодар» — «Уфа», который начнется на стадионе «Краснодар» в 16:30 по МСК.

Тренер «быков» Сергей Матвеев выпустит в стартовом составе новичка Егора Сорокина и 20-летнего Александра Черникова, для которого сегодняшняя игра станет дебютной. В составе гостей также наблюдаются два дебютанта — Остон Урунов и Антон Федюшкин, перешедшие в команду Вадима Евсеева в зимнее трансферное окно.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес — Егор Сорокин — Кайо Панталео — Сергей Петров, Кристофер Ольссон — Даниил Уткин — Александр Черников, Мануэл Фернандеш — Ари — Вандерсон Масиэл.

«Уфа»: Александр Беленов, Боян Йокич — Йонуц Неделчару — Александр Сухов — Джемал Табидзе — Азер Алиев, Оливье Тилль — Антон Федюшкин — Остон Унуров, Ловро Бизяк — Вячеслав Кротов.