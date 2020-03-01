Гранада, Испания, , 09:17 — REGNUM Ничейным счетом окончилась встреча «Сельты» и «Гранады» (0:0) в Примере. Об этом сообщает интернет-издание prostoprosport.ru.

Матч прошел на стадионе «Лос-Карменес» домашнем поле «Гранады».

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов начал игру в стартовом составе, но оказался безрезультативен и на 57-й минуте был заменён.

С учётом ничейного матча «Сельта» с 25 очками занимает 17-ю строчку турнира, а «Гранада» с 37 очками — девятая.

8 марта «Гранада» встретится в гостевом матче с «Леванте», а «Сельта» 7 марта на выезде будет играть с «Хетафе».

Как сообщало 17 февраля ИА REGNUM, ничейным счётом окончилась встреча «Сельты» с «Реалом» (2:2). В ходе игры Смолов забил свой первый гол за клуб.

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