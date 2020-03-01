Лондон, , 06:06 — REGNUM В лондонском футбольном клубе «Арсенал» прокомментировали завершение серии побед «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом пресс-служба клуба написала на своей странице в Twitter.

Пресс-служба клуба «Арсенал» опубликовала всего одно междометие, выражающее облегчение — «Phew…», в том смысле, что их рекорд победной серии игр остается не побитым.

Напомним, «Ливерпуль» 44 матча подряд одерживал победы, что на пять игр меньше, чем рекорд «Арсенала» в 49 игр, установленный с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года.

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