Санкт-Петербург, , 23:20 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал результат выездного матча двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

По его словам, первый после паузы матч получился довольно напряженным.

«Мне наша команда очень понравилась по игре в обороне, — цитирует наставника «железнодорожников» телеканал «Матч ТВ». — Мы давно так не играли хорошо».

Сёмин добавил, что «Зенит», который на данный момент занимает первое место в таблице чемпионата России, по ходу игры практически ничего не создал.

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля санкт-петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Читайте также: «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ