Псков, , 23:18 — REGNUM В Пскове сегодня, 29 февраля, в день памяти бойцов 6-й роты, в спортивном комплексе 76-й десантно-штурмовой дивизии торжественно открылись Игры боевых искусств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, в рамках игр пройдут турниры по ММА, айкидо, дзюдо, каратэ и другим видам.

Соревнования собрали спортсменов из 20 регионов России.

Участники состязаний возложили цветы к уголку памяти погибших героев-десантников и почтили их память минутой молчания.

Отметим, что в Пскове памяти погибших десантников 6-й роты посвятили целый ряд спортивных состязаний. В Ледовом дворце Пскова стартовал турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 года рождения, в которых принимают участие команды изСанкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия в Псковской области, посвящённые 20-летию подвига 6-й роты ВДВ в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году, 1 марта намерен посетить президент РФ Владимир Путин.

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