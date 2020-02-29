Грозный, , 22:32 — REGNUM Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:1, прошла 29 февраля в Грозном.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Одисе Роши. У гостей мяч забил Эльдор Шомуродов.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России грозненский «Ахмат» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Ростов», набравший 35 баллов, находится на второй позиции.

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