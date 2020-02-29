Грозный, , 20:42 — REGNUM Президент Чечни Рамзан Кадыров после тренировочного боя с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко назвал его одним из лучших бойцов России и мира, обладающим огромным потенциалом возможностей. Об этом 29 февраля он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«У него очень много фанатов и поклонников, желающих подражать его стилю ведения поединков. Я рад был провести с Александром тренировку, а потом и спарринги», — отметил глава республики.

По его словам, Емельяненко обладает сильным ударом и молниеносной реакцией, а такая выносливость, какая присуща российскому бойцу, дана отнюдь не каждому спортсмену. Кроме этого, глава Чечни охарактеризовал Емельяненко как волевого, решительного и сильного духом человека.

«Он переживал потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Считаю его одним из лучших бойцов России и мира, который имеет огромный потенциал возможностей», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 38-летний боец Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки, к поединку с Магомедом Исмаиловым. Тренировочный штаб спортсмена расположился в бойцовском клубе «Ахмат», где и пройдет встреча 3 апреля. В ходе подготовки к поединку российский боец принял участие в тренировочном спарринге по боксу с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

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