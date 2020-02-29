Москва, , 19:02 — REGNUM Московское «Динамо» на своем поле уступило столичному «Спартаку» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 29 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:2.

В составе гостей голевыми действиями отметились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Клуб «Динамо», набравший 24 балла, находится на десятой позиции.

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