Москва, , 18:23 — REGNUM Результат матча двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) между командами ЦСКА (Москва) и «Урал» (Екатеринбург) прокомментировал тренер столичной команды Сергей Овчинников.

По его словам, футболисты ЦСКА в первом тайме имели территориальное преимущество, однако «играли медленно, нужно было побыстрее».

«Во втором пропустили ненужный гол, хорошо, забили в конце, — цитирует Овчинникова «Чемпионат». — Ничья лучше, чем поражение».

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля ФК ЦСКА на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче двадцатого тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 1:1.

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