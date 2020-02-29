Москва, , 11:04 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) запросил у Международного союза биатлонистов (IBU) официальной позиции этой организации по делу российского биатлониста Александра Логинова. Об этом сказано в открытом письме СБР к IBU, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянская полиция 22 февраля провела обыски в отеле, где Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Обыск был проведен по запросу исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая заподозрила Логинова в использовании допинга.

На данном чемпионате Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Но после инцидента с обыском, в ходе которого ничего подозрительного обнаружено не было, он отказался участвовать в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. Также Логинов заявил, что думает над завершением карьеры из-за постоянного давления со стороны международных спортивных функционеров.

Позднее выяснилось, что Фуссек-Хаккарайнен обратилась в итальянскую полицию после того, как стало известно. что тренер Касперович находился на чемпионате с чужой аккредитацией. Спортивный функционер решила, что раз Логинов в прошлом был уличен в использовании допинга, то нахождение его личного тренера на чемпионате, использующего чужую аккредитацию, может свидетельствовать о том, что речь снова идет о нарушении антидопинговых правил. При том самом по себе нарушение режима аккредитации является административным и карается штрафом в 500 евро. Такие нарушения на спортивных соревнованиях допускаются очень часто и иногда вызваны плохой организацией соревнований.

В СБР заявили, что во всем этом деле IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из функционеров не прибыл на место событий. Не было дано разъяснений о том, какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных.

«В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия», — сказано в открытом письме СБР.

В связи с этим СБР и запрашивает официальную позицию IBU по данному делу.