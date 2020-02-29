Самара, , 08:50 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в меньшинстве сыграл вничью против футбольного клуба «Оренбург» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, который возобновился после зимнего перерыва.

Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» стал первым матчем в российском чемпионате после зимнего перерыва. Игра состоялась в Самаре и завершилась со счетом 1:1. Счет открыли самарцы на 41-й минуте — отличился Денис Попович. Примечательно, что Попович перешел в «Крылья Советов» 2 февраля из Оренбурга.

Однако на 23-й минуте главный судья Виталий Мешков удалил с поля полузащитника «Крыльев» Срджана Мияйловича после того, как была применена системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Крылья Советов» остались в меньшинстве, но спустя минуту форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович не смог реализовать пенальти.

Избежать поражения «Оренбургу» помог гол Рикарду Алвеша на 89-й минуте.

Таким образом, «Оренбург» набирает 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» только 19 очков и 14-е место.

8 марта «Крылья Советов» сыграют с казанским «Рубином». 7 марта «Оренбург» сыграет на своем полет с тульским «Арсеналом».