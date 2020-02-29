Осло, , 02:53 — REGNUM Члены российской сборной Павел Кулижников и Руслан Мурашёв приняли решение прекратить участие в чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре из-за проблем со здоровьем.

После двух дистанций первого дня соревнований Кулижников в общем зачёте был третьим (третье время на дистанции 500 м и шестое — на 1000 м). Мурашёв в общем зачёте шёл на одиннадцатом месте.

Причиной снятия с состязаний стало недомогание.

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США) Павел Кулижников взял золото в забеге на 500 метров. На этой же дистанции у Руслана Мурашова было серебро.

Там же на дистанции 1000 метров Кулижников выступая с травмой побил рекорд мира.

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