Ньон, Швейцария, 28 февраля 2020, 15:40 — REGNUM Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).
По результатам жеребьёвки определены следующие пары соперников:
- «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
- «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
- «Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр» (Украина)
- «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)
- «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)
- ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Айнтрахт» (Германия)/"Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лиге Европы определились 15 из 16 участников 1/8 финала. Последний участник 1/8 финала определится в ответном матче между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом», который пройдёт 28 февраля.
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