Ньон, Швейцария, , 15:40 — REGNUM Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).

По результатам жеребьёвки определены следующие пары соперников:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр» (Украина)

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)

ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Айнтрахт» (Германия)/"Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лиге Европы определились 15 из 16 участников 1/8 финала. Последний участник 1/8 финала определится в ответном матче между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом», который пройдёт 28 февраля.

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