Ньон, Швейцария, 28 февраля 2020, 15:40 — REGNUM Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).

По результатам жеребьёвки определены следующие пары соперников:

  • «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)
  • «Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)
  • «Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр» (Украина)
  • «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)
  • «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)
  • ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Айнтрахт» (Германия)/"Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лиге Европы определились 15 из 16 участников 1/8 финала. Последний участник 1/8 финала определится в ответном матче между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом», который пройдёт 28 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы