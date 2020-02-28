Краснодар, , 15:18 — REGNUM Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» продлил контракт с главным тренером Евгением Пашутиным. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

«Локомотив-Кубань» подписал с Пашутиным новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2022/23.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Пашутин стал главным тренером клуба «Локомотив-Кубань».

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