Махачкала, , 16:12 — REGNUM Филиал футбольной академии московского «Динамо» имени Льва Яшина откроется в Дагестане. Соглашение об этом 28 февраля подписали глава республики Владимир Васильев и руководитель молодежного развития клуба «Динамо-Москва» Сергей Кораблев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Предстоящее сотрудничество предполагает взаимодействие сторон в плане развития детско-юношеского футбола в Дагестане. В частности, речь идет об обеспечении подготовки и отбора в сборные команды республики юных футболистов, повышении квалификации тренеров и судей, развитии инфраструктуры учебных заведений для детско-юношеского футбола за счет открытия филиала академии «Динамо».

Власти Дагестана со своей стороны должны обеспечить софинансирование. В связи с этим до конца марта текущего года планируется ввести изменения в подпрограмму «Развитие футбола в Республике Дагестан» о выделении субсидий в размере 30 млн рублей на содержание филиала динамовской академии.