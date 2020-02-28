Лозанна, Швейцария, , 14:57 — REGNUM Китайский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет из-за нарушения антидопинговых правил. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), 28 февраля сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что в 2018 году Сунь Ян сначала отказался от тестирования, а потом разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой на глазах у представителей допинг-контроля, которые пришли его тестировать.

Кроме того, в 2014 году Сунь Ян уже был отстранён на три месяца за употребление запрещённого вещества. В связи тем, что нарушение было повторным, CAS решил наложить максимальные санкции — отстранить пловца на восемь лет. Срок его дисквалификации отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

Напомним, Сунь Ян является трехкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), 11-кратным чемпионом мира, девятикратным победителем Азиатских игр.