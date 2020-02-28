Киев, , 14:43 — REGNUM Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом 28 февраля сообщает Associated Press.

Отмечается, что в допинг-пробе 25-летней спортсменки обнаружен мочегонный препарат гидрохлортиазид, которое применяется для скрытия присутствия в организме запрещённых веществ.

Прищепа, которая выступает в беге на 800 метров, временно отстранена. Ей грозит дисквалификация на четыре года.

Добавим, что Прищепа является двукратной чемпионкой Европы (2016, 2018). Кроме того, она выиграла золото Европейских игр 2019 года.

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