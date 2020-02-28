Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM 16 игроков женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» прилетели в норвежский Кристиансанн, где 29 февраля состоится матч Лиги чемпионов с местной командой «Вайперс». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской дружины.

На предматчевую тренировку подопечные Амброса Мартина соберутся вечером 28 февраля. По решению тренерского штаба в Норвегию прилетели 16 игроков.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первый матч Лиги чемпионов между «Ростов-Доном» и «Вайперсом» состоялся 1 февраля 2020 года. Подопечные Амброса Мартина одержали победу со счётом 33:26.