Минск, , 14:32 — REGNUM Белорусская двукратная чемпионка мира по боксу Екатерина Ковалёва приняла решение покинуть сборную республики из-за неадекватного отношения спортивного чиновничества к её достижениям. Об этом, опровергая также инсинуации в том, что она «чуть ли не тварь» из-за такого поступка, спортсменка заявила в видеообращении, которое выложила в Instagram.

«В 2019 году, в октябре месяце я ездила на чемпионат мира по боксу. Перед тем, как начать подготовку к данному турниру, я задала вопрос: будут ли мне выделены какие-либо денежные средства в виде премии, если я покажу какой-либо результат — привезу медаль (третье, второе, третье место). Так как мне не хотелось на тот момент ставать на те же грабли, которые были в 2015 году, когда меня страна тоже никак не отблагодарила и даже не вернула личные потраченные деньги на поездку, когда я стала чемпионкой мира», — рассказала Ковалёва.

По её словам, ей были даны заверения, что на этот раз всё пройдёт нормально. По факту, констатировала Ковалёва, ей пришлось уподобиться просящей, за несколько месяцев так и не выпросившей того, что ей было обещано.

За медаль ей не дали даже распечатанной на принтере бумажной благодарности, не говоря уж о деньгах. Ей ответили, что премия ей «не положена в принципе», посоветовав тренироваться к следующему ЧМ.

«Я невольно задумалась: и какой в этом весь смысл? Потратить ещё два года своей жизни, чтобы выживать? Чтобы мне предоставил здесь общежитие, какую-то минимальную зарплату, чтобы через два года услышать те же самые слова? Типа, «ну, молодец, ты нам на зарплату заработала, а тебе не хватило чего-то там, но ты к нам приходи». Поэтому я понимала, что с таким отношением, с такой мотивацией далеко не уедешь, — рассказала белорусская спортсменка. — Вот одна из причин, почему я решила разорвать всяческие взаимоотношения со сборной в своей родной стране».

Чемпионка рассказала, как её «вдобавок ещё прибило отношение к самим спортсменам». Фамилии она не назвала, отметив: «Нет индивидуального подхода к спортсменам. Все как стадо, должны делать всё как под копирку».

Ковалёва рассказала также о «неуважительном отношении» к её здоровью, что едва не закончилось хроническим заболеванием. По словам спортсменки, её обвиняли в симулировании заболевания, которое она вовремя вылечила на свои немалые деньги.

Вдобавок к этому было «неуважительное отношение» к ней как к спортсменке: «Даже не было сказано «спасибо» за Чемпионат мира».

«Раз в мою сторону такое пренебрежительное отношение, то я не вижу никакого смысла продолжать какие-либо взаимоотношения со спортом в своей стране», — с сожалением сказала белорусская чемпионка.