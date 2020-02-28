Оклахома-сити, США, , 13:57 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Данило Галинари, набравший 24 очка. В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал форвард Харрисон Барнс, на счету которого 21 очко.

Таким образом, «Оклахома» одержала пятую победу подряд. «Сакраменто» прервал серию из трёх побед кряду.

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